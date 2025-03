El Salvador, la ministra Noem: "Criminali andatevene via dagli Usa"

Lo ha scritto la ministra per la sicurezza interna degli Stati Uniti su X, dopo aver visitato il Cecot, il centro di detenzione per terroristi di El Salvador. "Se non ve ne andate, vi daremo la caccia, vi arresteremo e potreste finire in questa prigione", ha aggiunto rivolgendosi ai criminali

“Ho visitato il Cecot, il centro di detenzione per terroristi di El Salvador. Il presidente Trump e io abbiamo un messaggio chiaro per i criminali clandestini: andate via ora. Se non ve ne andate, vi daremo la caccia, vi arresteremo e potreste finire in questa prigione di El Salvador”. Questa la didascalia di un post su X che la ministra per la sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, ha pubblicato a corredo di un video, nel quale compare proprio davanti ad una cella piena di detenuti, dopo aver visitato il Centro per il contenimento del terrorismo di El Salvador.

Il monito di Noem

La funzionaria del governo americano è stata accompagnata da Gustavo Villatoro, ministro della Giustizia e della Sicurezza del Paese centroamericano e, dopo la visita nella struttura, ha ringraziato il presidente Nayib Bukele "per la sua collaborazione con gli Stati Uniti nel portare qui i nostri terroristi e imprigionarli". "Voglio anche che tutti sappiano — ha detto ancora Noem — che se venite nel nostro Paese illegalmente, questa è una delle conseguenze a cui potreste andare incontro. Prima di tutto, non venite nel nostro Paese illegalmente; verrete deportati e perseguiti. Queste strutture sono uno degli strumenti che useremo se commettete crimini contro il popolo statunitense", ha ribadito.

Il Cecot a El Salvador

Noem è il secondo alto funzionario del governo Trump a visitare El Salvador, dopo la missione di Marco Rubio lo scorso febbraio. Nel Paese centroamericano è situato proprio il Cecot, ovvero una delle circa 20 carceri del Paese. La struttura è stata costruita in tempi record e inaugurata il 31 gennaio 2023. Le deportazioni dei membri dell'organizzazione criminale Tren de Aragua nel Centro di detenzione per terroristi salvadoregni, ha scritto ancora la funzionaria sui social prima della visita, "hanno inviato al mondo il messaggio che l'America non è più un rifugio sicuro per i delinquenti violenti. A El Salvador voglio vedere in prima persona il centro di detenzione in cui sono rinchiusi i peggiori criminali". Nella struttura sono presenti 238 venezuelani sospettati (ma non condannati) di appartenere ad una nota gang di Caracas e deportati nel Paese centroamericano incatenati, strattonati, inginocchiati per la rasatura dei capelli e portati in cella camminando a 90 gradi, come mostrano i recenti video postati dalla Casa Bianca. Noem nel video postato, parla davanti ad una cella sovraffollata con decine di membri salvadoregni a torso nudo e tatuati delle gang MS-13 e 18th Street.