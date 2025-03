Droga, aumenta il consumo di Mdma e cocaina in Europa

Introduzione

In Europa il consumo di Mdma, cocaina e anfetamine è in aumento. Scende invece quello della cannabis. A rivelarlo è un nuovo studio del gruppo europeo Score (Sewage Analysis CORe group Europe) in collaborazione con l'Euda (European Union Drugs Agency) che, effettuato attraverso l'analisi delle acque reflue, evidenzia l'assunzione delle principali droghe d'abuso in 128 città Europee, a cui si aggiungono Turchia e Norvegia. Secondo i risultati emersi, il consumo di Mdma è cresciuto, registrando numeri elevati soprattutto in Belgio, Repubblica Ceca, Olanda e Portogallo. Anche in Italia il trend è in salita, sia a Milano che a Bolzano. Ecco tutti i dati