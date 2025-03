Papa Francesco, bollettino medico: “Ancora miglioramenti”

Secondo il bollettino medico diffuso stasera dalla Sala stampa vaticana, "le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Ridotta anche l'ossigenoterapia ad alti flussi". La polmonite è sotto controllo, ma non eliminata. Analisi nella norma, assenza di febbre e leucocitosi

Prosegue il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Secondo il bollettino medico diffuso stasera dalla Sala stampa vaticana, "le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Il Santo Padre ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria. Questa mattina nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa", aggiunge la nota. La polmonite bilaterale di cui soffre il Papa è attualmente "sotto controllo", ma non si può dire che sia eliminata. Così come anche l'altra infezione da cui è affetto, quella polimicrobica, riferisce la Sala stampa vaticana al 34esimo giorno di ricovero. Viene sottolineato che le analisi cliniche, come quelle del sangue, sono nella norma e stabili e che Bergoglio resta senza febbre. E anche la sospensione nella notte della ventilazione meccanica non invasiva è ritenuta un aspetto positivo. Tra gli elementi incoraggianti, il fatto che non ci sia una leucocitosi, cioè una crescita abnorme dei globuli bianchi. Vista la situazione, un nuovo bollettino medico non dovrebbe essere diffuso prima della prossima settimana. Anche ieri la sala stampa vaticana aveva riferito di "lievi miglioramenti" grazie alla fisioterapia respiratoria e motoria che il Papa fa tutti i giorni. Intanto non ci sono ancora decisioni sulla svolgimento dei riti della Settimana Santa, su cui sono circolate ipotesi, che però restano tali. E i medici non hanno ancora dato un quadro temporale sulla degenza del Pontefice, la cui uscita dall'ospedale "non è imminente".

Mattarella al Papa: “L'Italia è riconoscente”

Oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha recapitato un messaggio a Sua Santità Papa Francesco: "Santità, è con sentimenti di particolare, affettuosa vicinanza che mi dirigo a Lei per porgerLe i migliori auguri nella lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato. Insieme a me, il popolo italiano Le è riconoscente per questi dodici anni nei quali ha offerto la più autentica testimonianza dei valori evangelici, in un servizio costante non soltanto alla Chiesa cattolica ma all'Umanità tutta. In questo spirito, Padre Santo, Le rinnovo sinceri auguri di ogni benessere nella prosecuzione del Pontificato cui aggiungo quelli - vieppiù sentiti - di pronto ristabilimento", aggiunge il capo dello Stato.

Il messaggio contro le guerre

Papa Francesco ha inviato oggi dal Policlinico Gemelli il messaggio per la Giornata delle vocazioni che sarà celebrata l'11 maggio. "In questo nostro tempo, molti giovani - scrive il Papa - si sentono smarriti di fronte al futuro. Sperimentano spesso incertezza sulle prospettive lavorative e, più a fondo, una crisi d'identità che è crisi di senso e di valori e che la confusione digitale rende ancora più difficile da attraversare. Le ingiustizie verso i deboli e i poveri, l'indifferenza di un benessere egoista, la violenza della guerra - sottolinea il Pontefice - minacciano i progetti di vita buona che coltivano nell'animo. Eppure il Signore, che conosce il cuore dell'uomo, non abbandona nell'insicurezza, anzi, vuole suscitare in ognuno la consapevolezza di essere amato, chiamato e inviato come pellegrino di speranza. Per questo, noi membri adulti della Chiesa, specialmente i pastori, siamo sollecitati ad accogliere, discernere e accompagnare il cammino vocazionale delle nuove generazioni".