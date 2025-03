Germania, Parlamento vota a favore dell'aumento della spesa militare

Dopo l'ok del Bundestag, per entrare in vigore la riforma dovrà essere approvata con maggioranza dei due terzi anche dal Bundesrat, che rappresenta i governi dei 16 Stati federati tedeschi. Il voto si terrà venerdì

Il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco, ha votato a favore della riforma costituzionale che consente di fare debito investendo centinaia di miliardi di euro in spese militari e infrastrutture. Per entrare in vigore la riforma dovrà essere approvata con maggioranza dei due terzi anche dal Bundesrat, la Camera alta del Parlamento, che rappresenta i governi dei 16 Stati federati tedeschi. Il voto si terrà venerdì e ci si attende che passi.

Sostegno da Cdu, Spd e Verdi: contrarie Afd e Linke

Come tutte le riforme costituzionali doveva essere approvata da almeno due terzi dei membri del Bundestag, ossia 420 su un totale di 630: è stata sostenuta con 513 voti favorevoli. I voti contrari sono stati 207, non ci sono state astensioni. Era sostenuta dalla Cdu, dalla Spd e dai Verdi. Contrarie, invece, l’estrema destra di Afd e la sinistra della Linke. La riforma permette di esentare dal freno al debito le spese militari che superano l’1% del Pil all’anno, ossia circa 45 miliardi di euro. Consente inoltre di creare un fondo da 500 miliardi di euro, escluso dal vincolo, per migliorare le infrastrutture tedesche, tra cui le reti ferroviarie, gli ospedali e le strade, che in molti casi sono obsolete e malfunzionanti. Il fondo potrà essere usato anche per misure che favoriscano la transizione energetica.