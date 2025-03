Usa, Trump toglie la scorta ai figli di Biden, Hunter e Ashley

Hunter e Ashley Biden non avranno più la scorta. I due figli dell’ex presidente statunitense non riceveranno più la protezione del Secret Service. Lo ha stabilito Donald Trump che ha annunciato la sua decisione su Truth. "Hunter Biden ha avuto la protezione del Secret Service per un lungo periodo, tutta pagata dai contribuenti. Con lui c'erano 18 agenti, che è ridicolo", ha fatto sapere Trump criticando Hunter Biden per essere in vacanza in Sudafrica, "dove i diritti umani sono in dubbio". E ha aggiunto: “Si prega di notare che, con effetto immediato, Hunter Biden non riceverà più la protezione dei servizi segreti. Allo stesso modo, Ashley Biden, che ha 13 agenti, verrà cancellata dalla lista".