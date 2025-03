Germania, sciopero negli aeroporti: oltre 500mila passeggeri a terra

Uno stop di 24 ore, indetto dal sindacato Ver.Di, ha paralizzato il trasporto aereo e creato disagi in tutto il Paese. Si contano più di 3.400 voli cancellati negli 11 aeroporti tedeschi (e non solo) coinvolti

Sono iniziati poco dopo la mezzanotte gli scioperi in undici aeroporti tedeschi, a cui hanno aderito i dipendenti dei servizi pubblici, il personale di terra e la sicurezza aerea. Questo sciopero salariale mira a paralizzare il trasporto aereo in Germania, con l'associazione aeroportuale Adv che prevede oltre 3.400 voli cancellati e 510.000 passeggeri che non potranno imbarcarsi come previsto. In particolare, nell’aeroporto di Francoforte, il più trafficato del Paese, i lavoratori manifesteranno tutto il giorno: nessun passeggero potrà imbarcarsi e i voli in transito saranno quasi certamente coinvolti nello sciopero, secondo quanto sostiene il gestore aeroportuale Fraport.