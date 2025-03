Incidente Barcellona, scontro tra autobus: studenti italiani coinvolti

Ci sarebbero anche studenti italiani coinvolti nell'incidente avvenuto dopo mezzogiorno sulla centrale Diagonal, a Barcellona, dove due autobus si sono scontrati. Nell'impatto almeno trenta persone sono rimaste ferite, due in condizioni critiche.

Secondo quanto emerso uno dei due bus coinvolti nell'incidente è un pullman sul quale viaggiavano studenti minorenni di una scuola di Messina: lo hanno detto all'ANSA fonti della polizia locale. Stando ad alcune testimonianze riprese dai media locali si è trattato di un tamponamento tra i due mezzi in seguito al quale uno degli autobus è poi andato a finire contro un albero al lato della carreggiata. Secondo i media i feriti sarebbero in totale 34, dei quali 4 in condizioni critiche ma tra gli italiani ci sarebbe solo un ferito lieve.

Sul luogo sono giunte varie squadre della polizia urbana, una ventina di ambulanze e dieci mezzi dei vigili del fuoco, che hanno isolato con un cordone la zona. Per l'incidente, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono state deviate alcune linee di autobus, mentre il traffico è stato interrotto in tutta l'area.