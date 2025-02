Von der Leyen in India per partenariato: "Competizione è opportunità"

La missione della presidente della Commissione Ue punta ad accrescere il partenariato con Nuova Delhi: commercio e tecnologia, sicurezza e difesa, connettività e partnership globale sono i settori chiave. "Voglio che questa visita sia l'inizio di questa nuova era", ha detto von der Leyen. Il premier indiano Modi: "Questa missione in India del Collegio della Commissione è senza precedenti, è una visita storica" ascolta articolo

"L'UE e l'India hanno il potenziale per diventare uno dei partenariati decisivi di questo secolo". Con queste parole la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha aperto l'incontro a Nuova Dehli alla presenza del premier indiano Modi. "L'India - ha affermato von der Leyen - è la più grande democrazia e presto entrerà nella top 4 delle maggiori economie del mondo. È la voce guida del Sud globale. L'Ue è una democrazia transfrontaliera e un'economia aperta unica. Il più grande partner commerciale per 80 Paesi. Questo mondo è pieno di pericoli. Ma credo che questa versione moderna della competizione tra grandi potenze sia un'opportunità per l'Ue e l'India di reinventare la loro partnership".

Sfide comuni Sono tre, per la presidente della Commissione, i settori chiave in cui avanzare nella partnership tra Ue e Delhi: commercio e tecnologia, sicurezza e difesa, connettività e partnership globale. "Voglio che questa visita - ha sottolineato von der Leyen - sia l'inizio di questa nuova era. Il Primo Ministro Modi ed io condividiamo la stessa opinione. È giunto il momento di portare il nostro partenariato strategico UE-India al livello successivo. Per la nostra sicurezza e la nostra prosperità. Per le sfide globali comuni che dobbiamo affrontare. E a beneficio delle nostre rispettive regioni e dei nostri partner in tutto il mondo. Negli ultimi trent'anni abbiamo fatto molto insieme. Ma in verità abbiamo solo scalfito la superficie del potenziale che c'è. Non è quindi questo il momento di porre limiti alla nostra cooperazione, oppure di rimanere bloccati alla ricerca di un accordo su ogni questione di interesse regionale o globale. È tempo di essere pragmatici e ambiziosi e di riallineare le nostre priorità alle realtà odierne". Approfondimento Cosa (non) funziona della governance europea

India ponte tra sud del mondo e Ue Per la presidente della Commissione Ue, l'India può diventare il ponte tra il sud del mondo e l'Unione europea, "tra Indo-Pacifico ed Europa. E l'Europa è pronta a investire per contribuire a concretizzare questo obiettivo. Attraverso Global Gateway, la nostra offerta infrastrutturale globale da 300 miliardi di euro, possiamo investire in progetti per il trasporto di energia in tutta l'India e tra l'India e il mondo". Von der Leyen ha illustrato i suoi progetti, affermando che si tratta solo "dell'inizio di ciò che si può fare per costruire questa connettività tra India, Europa e le regioni che ci separano. Il corridoio India-Medio Oriente-Europa lanciato qui a Nuova Delhi nel 2023 durante la presidenza indiana del G20 è un'opportunità storica per dargli vita. È un progetto fantastico. Questa può essere una moderna 'strada dell'oro' che collega direttamente l'India, il Golfo Arabico e l'Europa. Con un collegamento ferroviario, ciò renderà gli scambi tra India ed Europa più veloci del 40%".

Von der Leyen: "Auspico accordo di libero scambio" E per portare avanti il partenariato, uno degli auspici della presidente della Commissione è la possibilità di creare un accordo di libero scambio tra Ue e India. "So bene che non sarà facile - ha ammesso von der Leyen - Ma so anche che il tempismo e la determinazione contano e che questa partnership arriva al momento giusto per entrambi". E ha aggiunto: "Dai semiconduttori alla tecnologia pulita, dall'intelligenza artificiale - abbiamo appena tenuto un vertice a Parigi e il prossimo sarà qui - al calcolo ad alte prestazioni e alle infrastrutture pubbliche digitali. Investendo insieme in queste tecnologia e costruendo solide catene di fornitura, possiamo creare un vantaggio reale per noi stessi nell'economia globale e competitiva di oggi. E dovremmo attingere alle capacità e ai talenti reciproci. Come i nostri accademici e ricercatori, per contribuire a realizzare tutto ciò".

Modi: "Accordo di libero scambio con l'Ue entro il 2025" Proprio sul libero scambio si è poi espresso il premier indiano Narendra Modi durante il punto stampa con Ursula von der Leyen. "Stiamo lavorando insieme all'Unione europea - ha spiegato Modi - per chiudere un accordo di libero scambio entro il 2025: siamo d'accordo per lavorare insieme sui semiconduttori, Ai, iGmega computer e 6g". La missione in India del Collegio della Commissione è stata definita dal premier indiano "senza precedenti, una visita storica. Il partenariato strategico India-UE è naturale; il suo nucleo è la fiducia, la fede condivisa nei valori democratici".