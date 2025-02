L'agente dei servizi segreti statunitensi che saltò sulla limousine di John F. Kennedy mentre era sotto tiro a Dallas, è morto a 93 anni. Hill, incaricato della protezione della First Lady Jacqueline Kennedy, cercò disperatamente di salvare il presidente, ma il suo gesto non riuscì a evitarne la morte. Tormentato dal rimorso per decenni, è deceduto nella sua casa in California

È morto a 93 anni Clint Hill, l'agente dei servizi segreti statunitensi che saltò sulla limousine di John F. Kennedy quando fu assassinato. Anche se in pochi conoscono il suo nome, è indelebile nella memoria collettiva l'immagine dell'agente che si fionda sul retro dell'auto nel tentativo vano di proteggere il presidente ormai colpito a Dallas il 22 novembre 1963 durante un corteo presidenziale. Tormentato per decenni dal senso di colpa per non essere riuscito a impedire l'assassinio del Presidente, Hill è deceduto venerdì scorso nella sua casa in California.

Il tentativo disperato di salvare il presidente



Il 22 novembre 1963, Hill era stato assegnato alla protezione della First Lady, Jacqueline Kennedy durante la visita a Dallas. Era a bordo di un'auto dietro la limousine di Kennedy quando echeggiò il primo sparo. Si precipitò immediatamente verso la coppia presidenziale e si arrampicò sul portabagagli della limousine mentre gli spari continuavano. Il suo gesto è entrato nella storia, immortalato da diverse angolazioni, ripreso in video, studiato fotogramma per fotogramma, attimo per attimo.



Un peso difficile da dimenticare



Hill non si è mai ripreso dall'attentato. Per decenni continuò ad addossarsi la colpa, tanto che fu costretto a ritirarsi dal Secret Service. "Se avessi reagito un po' più velocemente, forse avrei potuto... Vivrò con... non so...immagino. Vivrò con questo pensiero fino alla morte", disse in lacrime in un'intervista alla Cbs nel 1975.



