Nella capitale dell’Ucraina la vita scorre tra sirene d’allarme, rifugi di emergenza e un desiderio inarrestabile di normalità. Sofia Torlontano, 26 anni, da quasi un anno lavora a Kiev in un progetto di risposta umanitaria. La sua esperienza offre uno spaccato di cosa significhi vivere in una città che, pur essendo lontana dalla linea del fronte, porta i segni tangibili del conflitto in corso