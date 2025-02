Chi è il generale Zaluzhny, l’ipotesi per il dopo Zelensky

Valery Zaluzhny sarebbe la prima scelta dell’amministrazione statunitense per la successione alla presidenza dell’Ucraina. Non è ormai un segreto che Donald Trump miri a liberarsi di Volodymyr Zelensky come leader di Kiev: il tycoon in un pesante botta e risposta ha definito l’omologo ucraino come un "dittatore mai eletto" e un "comico mediocre". Gli Usa, dunque, sarebbero già al lavoro per trovare un nuovo nome da contrapporre a quello di Zelensky per le prime elezioni post guerra. A evocare il nome di Zaluzhny è il giornale britannico Economist, secondo il quale l’amministrazione Trump starebbe pensando proprio al generale Valery Zaluzhny, ex comandante delle forze ucraine, da tempo sostituito da Zelensky, e poi mandato a Londra come ambasciatore, quale possibile successore (GUERRA UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).