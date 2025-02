Repubblica Ceca, 16enne uccide due donne in un centro commerciale

L'attacco è avvenuto questa mattina in un negozio di un centro commerciale di Hradec Kralove, a circa 100 chilometri a Est da Praga. Non si conosce ancora il motivo del duplice omicidio. Il killer, di nazionalità ceca, è stato arrestato poco dopo l'aggressione

