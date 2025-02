A quali Paesi Trump sta tagliando gli aiuti umanitari

Il presidente Usa ha congelato 60 miliardi di dollari stanziati per l'Usaid, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. L'impatto sulle tasche dei cittadini era di 210 dollari all'anno a contribuente medio. Ma per Ucraina, Paesi dell'Africa sub-sahariana e Medio Oriente la posta in gioco è più alta