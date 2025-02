Usa-Russia, una distensione in salita oltre l'Ucraina

I colloqui fra Trump e Putin dovranno andare ben oltre la possibile fine della guerra in Ucraina. Le due parti, non a caso, hanno voluto iniziare il dialogo dalle fondamenta, tornando a far funzionare i corpi diplomatici e procedendo alla nomina di nuovi ambasciatori. La certezza, al momento, è che Kiev e Ue non saranno coinvolte neppure in questo processo