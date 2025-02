A Parigi una coalizione di volenterosi per l'Ucraina

A Parigi va in scena il summit ristretto convocato da Emmanuel Macron. Ѐ la risposta europea all'avvio delle trattative con Putin da parte di Donald Trump. Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca (in rappresentanza dei Paesi nordico-baltici) decideranno le mosse europee per garantire la sicurezza nel continente e in Ucraina. Cosa aspettarsi