Gibellina, arte e memoria dalla tragedia al futuro

A quasi sessant'anni dal terremoto che rase al suolo interi paesi delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, c'è un comune che si è aggiudicato il titolo di Capitale dell'Arte Contemporanea e si è affermato di decennio in decennio come un laboratorio di sperimentazione. Gibellina, che sarà teatro di eventi, mostre, simposi e ospiterà residenze artistiche, punta a sfruttare questa occasione per rendere permanente il dialogo tra paesaggio, territorio e spazio pubblico in tutta l'area