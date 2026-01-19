Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Gibellina, arte e memoria dalla tragedia al futuro

Raffaella Daino

Raffaella Daino
Salvatore Cuschera Scultura Sdrai a ta , 1992 Gibellina, Trapani

A quasi sessant'anni dal terremoto che rase al suolo interi paesi delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, c'è un comune che si è aggiudicato il titolo di Capitale dell'Arte Contemporanea e si è affermato di decennio in decennio come un laboratorio di sperimentazione. Gibellina, che sarà teatro di eventi, mostre, simposi e ospiterà residenze artistiche, punta a sfruttare questa occasione per rendere permanente il dialogo tra paesaggio, territorio e spazio pubblico in tutta l'area

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ