A quasi tre anni dall’invasione russa, la telefonata fra Trump e Putin avvicina i negoziati, ma esclude Zelensky e l’Europa. L’economista Itskhoki: "Costi del conflitto enormi per Mosca, ma le sanzioni Ue non hanno inciso abbastanza". L’analista Vdovychenko: "Prima di qualsiasi trattativa servono garanzie di sicurezza per Kiev"