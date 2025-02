Australia, cresce il turismo birdwatching: boom di incassi nel 2024

Il “birdwatching” australiano è diventato un grande business turistico. Gli eventi consistono in attività di avvistamento, fotografia e individuazione di richiami sonori della gran varietà di uccelli australiani. Secondo i dati di Tourism Research Australia, in dodici mesi e fino a giugno 2024 i visitatori internazionali hanno speso 2,6 miliardi di dollari australiani, cioè 1,6 miliardi di euro, mentre i viaggiatori nazionali hanno speso 636 milioni di dollari, 386 miliardi di euro. Le somme includono spese di trasporto, vitto, alloggio e attività dei birdwatchers per inseguire specie rare attraverso il continente e spendendo migliaia ai dollari in cerca di uccelli rari.