Mummie d'Egitto, odore studiato con tecniche chimiche e sensoriali

Analizzando per la prima volta in modo sistematico attraverso tecniche chimiche e sensoriali l'odore delle mummie egizie, è stata ricostruita l'evoluzione delle pratiche di imbalsamazione dei corpi e la loro conservazione. Lo studio ha evidenziato un odore dolce, legnoso, speziato, che ora potrebbe portare alla creazione di percorsi olfattivi per i visitatori dei musei. Pubblicata su Journal of the American Chemical Society da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'Università di Lubiana, dall'University College di Londra e dall'Università di Cracovia la ricerca è stata condotta nell'ambito del progetto internazionale Odotheka, che mira a creare un archivio di odori legati ai beni culturali, ad esempio libri antichi o dipinti come la Dama con l'ermellino di Leonardo.