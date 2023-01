Antico Egitto, scoperte a Luxor 60 mummie di dignitari di alto rango

Un team di archeologi spagnoli ha trovato 60 mummie sepolte in due tombe nell'antica città di Luxor, in Egitto. Le camere funebri appena scoperte sono collegate alla tomba di Amenhotep-Huy. Il monumento funerario consiste in una cappella con 30 colonne: egli servì come visir (funzionario di alto rango) nella XVIII dinastia, durante il regno del faraone Amenhotep III, che regnò sul trono dal 1390 a.C. al 1352 a.C.