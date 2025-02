Austria, saltano i colloqui per il governo di destra

il leader del Partito della Libertà (Fpo) di estrema destra Herbert Kickl ha rimesso il mandato esplorativo in seguito al fallimento dei colloqui per formare una coalizione con il Partito Popolare Austriaco (Ovp). Il Paese si trova a un bivio: il presidente della Repubblica Alexander van der Bellen conferirà all’Ovp un nuovo mandato di governo per negoziare con i partiti moderati e progressisti o scioglierà il Parlamento, convocando nuove elezioni?