Dazi, Ue e Canada pronti a rispondere alla minaccia di Trump

"Ci saranno contromisure ferme e proporzionate", conferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in reazione alla decisione di Donald Trump per imporre dazi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio importati negli Stati Uniti. Trudeau: "Da Canada risposta chiara". Gb: "Pronti al dialogo con gli Usa"

"Sono profondamente dispiaciuta per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. Le tariffe sono tasse: dannose per le imprese, e peggiori per i consumatori. Le tariffe ingiustificate contro l'Ue non rimarranno senza risposta: scateneranno contromisure ferme e proporzionate. L'Ue agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori". Lo afferma in una dichiarazione la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in reazione alla decisione del presidente degli Usa Donald Trump, che ha firmato gli ordini esecutivi che impongono dazi del 25% sull'acciaio e sull'alluminio importati negli Stati Uniti, ultima fase della guerra commerciale che il tycoon ha lanciato contro il resto del mondo.

La risposta dell'Ue

Il portavoce della Commissione europea Olof Gill, interpellato nell'incontro quotidiano con la stampa sull'esistenza di contatti tra la Commissione e i 27 Stati membri dell'Ue rispetto alla risposta europea ai dazi Usa ha commentato: "Il commercio è una competenza esclusiva dell'Ue. Gli Stati membri non possono negoziare da soli. Ovviamente siamo in contatto con i nostri Stati membri. Siamo stati in contatto costante con i nostri Stati membri in tutte le fasi". "Ci sarà una call organizzata per gli Stati membri organizzata dalla presidenza polacca, abbiamo capito che avrà luogo domani".