Germania, a Monaco 200mila in piazza contro l'estrema destra

Sono duecentomila i manifestanti che sfilano per le strade di Monaco contro la deriva di estrema destra e l'AfD. Il corteo è un successo per le reti che l'hanno organizzato, che prevedevano circa 75.000 manifestanti. Ha sfilato anche il movimento "le nonne contro l'estrema destra"

A due settimane dalle elezioni parlamentari tedesche, i manifestanti, riuniti sotto lo slogan "La democrazia ha bisogno di te", hanno protestato contro qualsiasi collaborazione con il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). Gli organizzatori della manifestazione 'Monaco è multicolore' vogliono dare "un segnale forte a favore della diversità, della dignità umana, della coesione e della democrazia" in vista delle elezioni, è stato precisato.

Per la giornata di oggi le "Nonne contro l'estrema destra", un movimento creato nel 2018 ispirato da un'iniziativa analoga in Austria, ha indetto manifestazioni in diverse città tedesche, tra cui Hannover, dove hanno protestato in 24mila, secondo la polizia.

In piazza anche 99enne sopravvissuto a Olocausto

Albrecht Weinberg, 99enne sopravvissuto all'Olocausto, è voluto scendere in piazza a manifestare contro l'estrema destra partecipando oggi a Leer ad una delle dimostrazioni in corso in Germania. Dopo aver minacciato di restituire qualche giorno fa alla Repubblica federale l'onorificenza di cui era stato insignito, l'Ordine al merito, per protesta contro le aperture della Cdu all'Afd in sede di dibattito sui migranti, Weinberg ha preso parte alle proteste di piazza. "Che questo potesse ancora accadermi a quasi cento anni è incredibile", ha commentato alla Dpa il 99enne, sopravvissuto ai campi di Auschwitz e Bergen-Belsen. Nel 2012 Weinberg è tornato a vivere in Germania dagli Stati Uniti con la sorella.