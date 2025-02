Vaticano, entra a San Pietro e danneggia sei candelabri: bloccato

Momenti di tensione stamani in Vaticano nella Basilica di San Pietro. Un cittadino di origini romene è entrato nella Basilica di San Pietro e ha lanciato a terra, danneggiandoli, sei candelabri del 1800 del valore di circa 30mila euro che si trovavano sull'Altare centrale della Confessione, sotto il Baldacchino del Bernini, L'uomo poi è salito in piedi sull'altare ed è in seguito stato fermato dalla Gendarmeria Vaticana e poi è stato identificato e denunciato dagli agenti dell'Ispettorato Vaticano.