Svezia, sparatoria in una scuola a Orebro: cinque feriti

Sparatoria in una scuola nella Svezia centrale. Cinque persone sono state colpite da un'arma da fuoco nei pressi del Campus Risbergska a Örebro, 200 km a ovest di Stoccolma. Nel frattempo, le autorità invitano i residenti a stare lontani dall'istituto. In una nota redatta dalle autorità locali della contea di Örebro si legge che quattro persone sono state ricoverate negli ospedali della zona dopo l'attacco. Al momento non si conosce né l'età dei feriti né l'entità delle lesioni.

La sparatoria

"Le informazioni sugli atti di violenza a Örebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi", ha detto il ministro svedese della Giustizia, Gunnar Strommer, ad Aftonbladet. Uno dei testimoni, Andreas Sundling, 28 anni, ha raccontato di aver "sentito dei botti" e "visto molto sangue". "La scuola è piena di poliziotti", ha aggiunto Sundling, che si trova in un'aula dell'edificio, precisando all'Expressen che "ora siamo seduti qui in attesa di essere evacuati dalla scuola. Le informazioni che abbiamo ricevuto sono che dobbiamo restare e aspettare".