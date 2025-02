Carlo e Camilla in Italia ad aprile per i 20 anni di matrimonio

L'incontro col Papa

Il primo grande viaggio all'estero del 2025 di Carlo e Camilla includerà, dunque, un incontro con Papa Francesco ed una visita presso la Cappella Sistina in Vaticano. Il viaggio durerà quattro giorni, nell’ambito del Foreign and Commonwealth Office, organizzato anche con l’intento di rafforzare le relazioni post-Brexit tra Regno Unito ed Italia. Il giorno speciale di Carlo e Camilla è il 9 aprile sebbene per il re la data in questione rappresenti sfumature in agrodolce visto che il 9 aprile è anche la data in cui suo padre, il defunto duca di Edimburgo, è morto nel 2021. Carlo e Camilla, in quella data, si sono sposati quando era il 2005 in una cerimonia civile prima di ricevere una benedizione in chiesa presso il Castello di Windsor. Secondo quanto emerso, nel giorno del loro anniversario, il re e la regina pur trascorrendo una giornata con un’agenda piuttosto fitta di incontri, celebreranno in forma privata la speciale ricorrenza. Una fonte reale ha infatti affermato: "Il re e la regina sono lieti di recarsi in Italia per celebrare i legami tra i nostri due paesi, soprattutto in un periodo così importante entrambi. Il fatto che il loro anniversario cadrà durante la visita è un'aggiunta gradita. Sebbene sarà un giorno lavorativo, troveranno sicuramente del tempo per una piccola celebrazione privata", ha confermato la fonte. Sarà la prima volta, in più di un decennio, in cui un monarca britannico, in qualità di capo della Chiesa d'Inghilterra, incontrerà il capo della Chiesa cattolica, segnala ancora il Mirror. La defunta Regina Elisabetta II, infatti, era stata ricevuta in udienza personale con Papa Francesco durante un viaggio a Roma nel 2014.