Canarie, oggi convalida del fermo presunto aggressore dell'italiano

Ha 25 anni, è residente a Lanzarote ed era già noto per i suoi precedenti penali, l’uomo arrestato a Lanzarote per il pestaggio avvenuto domenica in un bar di Salvatore Sinagra, originario di Favignana. Il 30enne siciliano si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale universitario Doctor Negrin di Las Palmas di Gran Canaria.

Il padre di Salvatore: un'aggressione inaudita

Un'aggressione "di inaudita violenza", gratuita e a freddo, avvenuta dopo un banale diverbio in un bar di Playa del Carmen, mentre Salvatore fumava una sigaretta davanti al locale, secondo quanto ha raccontato Andrea Sinagra, il papà pescatore delle Egadi, riferisce l'Ansa. Angosciato per le gravi condizioni del figlio, ricoverato dopo una frattura cranica e lesioni profonde in terapia intensiva e in coma farmacologico indotto, Andrea è accorso in ospedale assieme all'altro figlio e una loro cugina. Dopo aver riseduto per anni nell'isola dei Jameos del Agua e dei vulcani, dove aveva gestito un caffè, il trentenne di Favignana era in procinto di lasciare Lanzarote e di ritornare nella sua Sicilia.