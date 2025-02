Spagna, 30enne italiano pestato a Lanzarote: è in fin di vita

Originario di Favignana, Salvatore Sinagra lsi trova in una stanza d'ospedale a Las Palmas. Sarebbe stato aggredito fuori da un bar, senza un motivo reale se non una precedente "discussione" nel locale avuta con un'altra persona. La polizia indaga ma finora non ci sono sviluppi

Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, si trova in fin di vita in un'ospedale a Las Palmas, nelle isole Canarie, dopo una violenta aggressione. Il giovane sarebbe stato brutalmente picchiato fuori da un bar di Lanzarote. Secondo quanto raccontato dal padre, Andrea Sinagra, al quotidiano La Stampa, Salvatore avrebbe avuto una banale discussione con un giovane in un bar, poi sarebbe uscito dal locale per fumare una sigaretta e qui lo stesso giovane lo avrebbe aggredito brutalmente, forse con un tirapugni. Trasportato in ospedale, Salvatore è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa per ridurre l'ematoma ma i medici non si sbilanciano ancora sulle sue condizioni.