Vittime civili di guerra nel mondo, i Comuni si illuminano di blu

Municipi e monumenti simbolo si llumineranno di blu, questa sera, in tutto il Paese per ricordare le migliaia di vittime civili dei conflitti in corso L'iniziativa in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita con la Legge 25/01/2017 n. 9. Una ricorrenza che ha lo scopo di commemorare le vittime civili di tutte le guerre e di sensibilizzare sull’impatto umanitario dei conflitti contemporanei sulle popolazioni coinvolte. Giunta alla sua ottava edizione, la Giornata vede, di anno in anno, la crescente partecipazione dei Comuni italiani, grazie al protocollo d’intesa siglato con ANCI. L’iniziativa, presentata ieri nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, coinvolge anche le istituzioni centrali e, dallo scorso anno, numerose Regioni.