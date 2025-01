Usa, Trump conferma dazi al 25% per Canada e Messico dal 1° febbraio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno dazi del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada. Sul petrolio "non ho ancora deciso", ha aggiunto

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno dazi del 25% sulle importazioni dal Messico e dal Canada, ribadendo il suo avvertimento ai due paesi che sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti. Trump ha dichiarato inoltre di non aver ancora deciso se tassare il petrolio canadese e messicano. "Forse sì, forse no. Probabilmente prenderemo una decisione stasera sul petrolio", ha detto in risposta a una domanda alla Casa Bianca.