Migranti, retate della polizia a Ny contro irregolari da espellere

Le prime retate da parte della polizia contro i migranti a New York sono iniziate. A confermarlo è stata la segretaria agli interni, Kristi Noem, che ha postato diversi contenuti, tra cui anche un video, direttamente dalla Grande Mela e nel quale ha annunciato l'arresto di un migrante accusato di vari reati.

I post sui social

In alcuni post apparsi su X, come detto, Noem ha pubblicato contenuti fotografici e video relativi agli interventi. "Stiamo facendo le cose per bene, cioè esattamente ciò che il Presidente Donald Trump ha promesso al popolo americano, rendendo le nostre strade sicure", ha scritto in un post, proponendo contenuti direttamente dalla Grande Mela. "Operazione di controllo a New York. "Un criminale irregolare con accuse di rapimento, aggressione e furto con scasso è ora in custodia. I malviventi come questo continueranno a essere allontanati dalle nostre strade", ha scritto in un altro ancora. Elogiando il lavoro delle forze dell'ordine e ai suoi "coraggiosi ufficiali coinvolti".