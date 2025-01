Nata a Vienna da una famiglia ebrea, lascia, quando è ancora molto piccola, l'Austria sullo sfondo dell'avanzata delle truppe hitleriane. Prima trova accoglienza in Italia e poi negli Usa, dove costruisce un'esistenza basata sugli affetti e sulla speranza in una vita migliore: dal campo per rifugiati di Fort Ontario all'apertura di un ristorante tutto suo, a New York, nel lussuoso Upper East Side. Dorrit è una donna che ha perso tutto e l'ha rimesso insieme un pezzetto per volta