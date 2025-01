Perché Trump viene chiamato tycoon: storia e significato del titolo

Tycoon è il termine col quale più spesso ci si vuole riferire a Donald Trump . Il termine, come molti sanno, richiama la figura di un grande imprenditore, un magnate, proprio come il nuovo presidente Usa. Deriva dalla parola giapponese taicun, a sua volta proveniente dal cinese, che indicava in origine un titolo onorifico assegnato a governanti privi di discendenza imperiale, con il significato di "grande signore" o "comandante supremo". Oggi, questo termine viene utilizzato per indicare figure dominanti dell’industria o dell’economia, leader dotati di grande influenza non soltanto economica, ma anche sociale e culturale.

Un vero e proprio brand per il presidente Usa

Per Trump essere un tycoon è molto più di un semplice titolo, è un autentico brand. È il simbolo della sua identità pubblica, un imprenditore che, con il suo impero mediatico e immobiliare, ha saputo trasformarsi in leader politico e icona di un movimento che è riuscito a a conquistare ka guida degli Stati Uniti d'America. Nel suo primo discorso dopo i risultati, dalla sua residenza in Florida, Trump ha dichiarato: "Gli Usa non hanno mai visto nulla di simile. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava potessimo superare. Siamo il più grande movimento politico di sempre. Voglio ringraziare gli americani per l’onore che mi hanno dato. Tutti i giorni combatterò per voi, con ogni respiro".