Non solo Musk: gli imprenditori tech all'insediamento di Trump

Introduzione

Il 20 gennaio, l'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori di spicco del mondo della tecnologia, un chiaro segno del ruolo sempre più centrale di questo settore nella politica statunitense. Tra le figure in primo piano, oltre a Elon Musk, ormai presenza fissa al fianco del nuovo presidente, c’erano anche i leader di aziende tech globali come Amazon, Apple, OpenAI, Google e Meta-Facebook. Molti di loro erano presenti per consolidare i rapporti con il nuovo capo di Stato, noto per le sue politiche favorevoli al business. Ecco gli imprenditori del settore tecnologico in prima fila alla cerimonia del giuramento, che ha segnato il ritorno di Trump alla Casa Bianca per un secondo mandato, dopo la sua prima presidenza dal 2016 al 2020 e la sconfitta nelle elezioni del 2020. (TUTTI I PROVVEDIMENTI ANNUNCIATI DA TRUMP)