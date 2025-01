Corea Sud, Corte estende arresto di Yoon. Manifestanti fanno irruzione

Il tribunale distrettuale occidentale di Seul ha ordinato a Yoon di restare in custodia cautelare; è accusato di insurrezione e abuso di potere per aver imposto lo stato di emergenza il 3 dicembre e per aver presumibilmente inviato truppe al parlamento nazionale, dominato dall'opposizione, per impedirgli di approvare il decreto di destituzione. Alcuni manifestanti sono entrati nell'edificio del tribunale

La decisione del tribunale

La decisione del tribunale, che ha citato il rischio di distruzione delle prove, è stata annunciata nelle prime ore di domenica (ora locale), più di dodici ore dopo l'inizio dell'udienza in tribunale per valutare l'estensione della detenzione.

Con l'estensione dell'arresto, gli inquirenti possono trattenere il presidente fino a 20 giorni, compreso il periodo da lui già trascorso nel centro di detenzione di Seul a Uiwang, dove è stato trasferito dopo il suo arresto.