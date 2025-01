Pakistan, l'ex premier Khan condannato a 14 anni per corruzione

Condannata anche la moglie Bushra Bibi a sette anni di carcere. Lo ha annunciato il giudice Nasir Javed Rana. Khan è in carcere dall'agosto del 2023 ed è al centro di circa 200 azioni legali che, a suo dire, sono politicamente motivate per impedirgli di tornare al potere

L'ex premier pachistano Imran Khan e sua moglie Bushra Bibi sono stati condannati rispettivamente a 14 e sette anni di carcere per corruzione: lo ha annunciato il giudice Nasir Javed Rana. "L'accusa ha dimostrato le sue ragioni. Khan è condannato", ha dichiarato il giudice Nasir Javed Rana, annunciando la sentenza. Il tribunale anti-corruzione si è riunito nel carcere vicino alla capitale Islamabad, dove Khan è detenuto, e ha condannato Khan e la moglie nel caso relativo alla loro fondazione di assistenza sociale Al-Qadir Trust.

Al centro di 200 azioni legali

Khan è in carcere dall'agosto del 2023 ed è al centro di circa 200 azioni legali che, a suo dire, sono politicamente motivate per impedirgli di tornare al potere. Sua moglie Bushra Bibi era stata recentemente rilasciata dopo la sospensione di una condanna a suo carico, ma secondo una sua portavoce è stata arrestata di nuovo oggi dopo la sua condanna a sette anni di carcere. I giornalisti dell'Afp l'avevano vista arrivare nel carcere per partecipare all'udienza di questa mattina.