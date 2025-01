Asma, tosse e malattie respiratorie: lo smog che soffoca il Pakistan

Il problema dello smog in Pakistan continua a essere allarmante. Dopo aver toccato record storici a novembre 2024, i livelli di inquinamento hanno superato, ancora una volta, la soglia minima consentita dall'Oms. Per chi ha disponibilità economiche, le soluzioni (seppure limitate) ci sono: dalle mascherine ai purificatori d'aria. Per tutti gli altri, no. Ne abbiamo parlato con Taha Siddiqui, giornalista pakistano in esilio a Parigi, e Javed Hayat Khan, pneumologo del National Hospital & Medical Centre di Lahore