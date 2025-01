Kaja Kallas, ex Primo Ministro estone e attuale Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri, affronta temi geopolitici complessi, come i rapporti con l’amministrazione Trump, le sfide della guerra in Ucraina e le politiche migratorie. Ai microfoni di Insider Sky TG24, ha sottolineato l’importanza della cooperazione transatlantica, della pace in Medio Oriente e della transizione verso energie rinnovabili