Ala fragili, la struttura per chi è malato e non ha una casa

Nato all’indomani del primo lockdown, questo padiglione, che si trova all’interno di una grande dormitorio milanese per persone senza dimora, ospita chi convive con disabilità ed è affetto da patologie complesse, spesso croniche, persone che una volta dimesse dall’ospedale dovrebbero tornare in strada. Vi portiamo in questo luogo in cui le fragilità si sommano