Kate Middleton compie 43 anni: gli auguri social del principe William

Con un messaggio sui social il principe William ha pubblicamente rivolto gli auguri a Kate Middleton per il suo 43esimo compleanno. "Alla più incredibile delle mogli e delle madri. La forza che hai mostrato nel corso di questi anni è stata eccezionale", ha scritto William ricordando i duri mesi trascorsi nella lotta contro il cancro. "George, Charles, Louis e io siamo così orgogliosi di te, buon compleanno", ha chiuso il messaggio William. Lo scorso novembre, il principe William, durante un viaggio in Sudafrica, aveva ammesso che il 2024 era stato l'anno più difficile della sua vita. "Sono fiero di mia moglie e di mio padre per come hanno affrontato le cose. Ma da un punto di vista personale è stato orribile", aveva detto l'erede al trono, riferendosi sia alla moglie - che a marzo aveva annunciato di avere il cancro - sia a suo padre Carlo, anche lui in cura per un tumore.