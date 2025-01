Ciad, uomini armati attaccano il palazzo presidenziale nella capitale

Giornalisti dell’Afp hanno riferito di colpi d'arma da fuoco nel centro della città che hanno comportato la chiusura delle strade e l'arrivo dei carri armati. Proprio poche ore prima il ministro degli esteri cinese, Wang Li, era stato in visita nella capitale per alcuni colloqui, tra cui uno con il capo di stato Mahamat Idriss Déby Itno

Colpi d’arma da fuoco sono stati sentiti questa sera nel centro della capitale del Ciad, N'Djamena, vicino alla sede della presidenza del Paese. Lo riferiscono giornalisti dell’Afp ai quali una fonte della sicurezza ha fatto sapere che uomini armati hanno attaccato l'interno del palazzo presidenziale. Al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata dalle autorità del Ciad. Intanto, però, tutte le strade che portano al palazzo nel centro della città sono state chiuse al traffico e i carri armati sono scesi in strada, come constatato da un reporter dell’Afp.

Disordini in città

Gli spari a N'Djamena sono avvenuti poche ore dopo la visita nella città del ministro degli esteri cinese, Wang Li, che ha avuto diversi colloqui con dirigenti ciadiani, tra cui con il capo di stato Mahamat Idriss Déby Itno proprio nel palazzo della presidenza. I disordini in città arrivano a un paio di mesi dall’annuncio fatto a sorpresa dai vertici del Ciad di mettere fine all'accordo militare tra Parigi e N'Djamena, segnando la fine di sessant'anni di cooperazione militare dalla fine della colonizzazione francese. Anni non semplici per il Paese che solo lo scorso maggio ha visto concludersi tre anni di transizione con l'elezione di Mahamat Idriss Déby, portato al potere da una giunta militare dopo la morte del padre Idriss Déby, ucciso dai ribelli nel 2021. Minacciato dalle offensive dei ribelli, Déby senior aveva potuto contare sul sostegno dell'esercito francese per respingerli nel 2008 e di nuovo nel 2019.