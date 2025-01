Ursula von der Leyen colpita da una grave polmonite: annullati impegni

Lo si apprende dal portavoce dell'esecutivo comunitario Stefan de Keersmaeker: "Gli appuntamenti annullati includono un discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annullato i suoi impegni esterni per le prime due settimane di gennaio. Lo si apprende dal portavoce dell'esecutivo comunitario Stefan de Keersmaeker. Von der Leyen, spiega ,"sta lottando con una grave polmonite. Gli appuntamenti annullati includono un discorso a Lisbona e il viaggio programmato a Danzica in occasione del lancio della presidenza polacca del Consiglio, che avrà luogo in una fase successiva".