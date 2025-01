Secondo fonti della polizia e del sistema penitenziario un detenuto armato di coltello e con un "profilo psichiatrico" sta trattenendo quattro membri del personale sanitario e un agente. L'uomo sta scontando una condanna per stupro a mano armata e avrebbe chiesto di essere trasferito in un altra struttura

Cinque persone - quattro membri del personale sanitario e un agente penitenziario - sono state prese in ostaggio nella prigione di Arles (Bouches-du-Rhône), in Francia. Fonti della polizia e del sistema penitenziario hanno parlato del responsabile come di un detenuto armato di coltello e con un "profilo psichiatrico".

La richiesta di trasferimento

Una fonte del servizio carcerario ha riferito che il sequestratore ha 37 anni, sta scontando una condanna per stupro a mano armata e non ha il "profilo di un terrorista". Il detenuto, che resterà in prigione fino al 2031, avrebbe chiesto di essere trasferito in un altro carcere, ha dichiarato una fonte che ha familiarità con il caso, aggiungendo che che la situazione è sotto controllo. "Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse" per porre fine alla situazione di stallo, ha scritto il ministro della Giustizia Gerald Darmanin su X.