Le bevande alcoliche dovrebbero riportare un'etichetta che avverta i consumatori dei rischi di cancro. Ad affermarlo il surgeon general Usa Vivek Murthy, il capo operativo della sanità americana, in una Surgeon General’s Advisory che, come spiega la Cnn , rappresenta “una dichiarazione pubblica che richiama l’attenzione del popolo americano su un problema urgente di salute pubblica e fornisce raccomandazioni su come affrontarlo”.

"Etichette alcolici non vengono aggiornate dal 1988"

Il parere dell'esperto, come riporta il Washington Post, prosegue sottolineando che ogni anno negli Usa l'alcol contribuisca a 100mila casi di cancro e 20mila decessi correlati. "Un consumo maggiore di alcol aumenta il rischio di tumori - ha scritto il Surgeon General su X - ma solo il 45% degli adulti americani è consapevole" di questo pericolo. Da qui la richiesta di avvertenze sanitarie ad hoc, descritte da Murthy come "approcci consolidati ed efficaci per aumentare la consapevolezza dei rischi per la salute e promuovere cambiamenti comportamentali". Murthy fa notare come le attuali etichette, che mettono in guardia relativamente al consumo di alcol in gravidanza e all'impatto dell'alcol durante la guida o l'utilizzo di macchinari, non sono state aggiornate dal 1988.

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che si insedierà il 20 gennaio - ricorda il Wp - ha scelto Janette Nesheiwat, medico di famiglia e di emergenza ed ex collaboratrice di Fox News, come prossimo Surgeon General.