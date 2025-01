Sigarette elettroniche, Belgio primo Paese Ue a vietare le usa e getta

Il Belgio ha detto addio alle sigarette elettroniche usa e getta, diventando così da ieri primo gennaio il primo Paese in Europa a introdurre il divieto. E il governo belga chiede inoltre alla Commissione europea di Ursula von der Leyen di estendere la stretta agli altri 26 Paesi Ue. Le nuove norme includono anche un divieto di fumo in numerosi spazi pubblici, come impianti sportivi, zoo, parchi giochi e aree vicine a scuole e ospedali. Si tratta di un provvedimento necessario per "motivi sanitari e ambientali", ha spiegato il ministro della Salute belga, Frank Vandenbroucke, intervistato dall'Associated Press, insistendo sulla necessità di agire ben oltre i confini nazionali. "Stiamo davvero chiedendo alla Commissione europea di farsi avanti ora con nuove iniziative per aggiornare e modernizzare la legislazione sul tabacco", ha sollecitato.