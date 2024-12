Thailandia, incendio in hotel a Bangkok: 3 turisti stranieri morti

Il direttore dell'Ufficio per la prevenzione e la mitigazione dei disastri della Thailandia, Suriyachai, ha dichiarato che le fiamme hanno avuto origine al quinto piano dell'hotel The Ember quando nella struttura erano presenti 75 persone tra ospiti e dipendenti

Almeno tre turisti stranieri sono morti in un incendio in un hotel di sei piani a Bangkok, nei pressi della celeberrima Khaosan Road, nel vecchio quartiere di Banglamphu. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di una donna brasiliana, un uomo ucraino e un americano.

L'origine dell'incendio

Il direttore dell'Ufficio per la prevenzione e la mitigazione dei disastri della Thailandia, Suriyachai, ha dichiarato che le fiamme hanno avuto origine al quinto piano dell'hotel The Ember quando, nella struttura, erano presenti 75 persone tra ospiti e dipendenti. Molti sono saliti sul tetto per sfuggire al fumo e sono stati salvati con l'aiuto della scala del camion dei pompieri. La polizia ha dichiarato che stanno indagando sulle cause dell'incidente, avvenuto in una zona turistica molto popolare. Si tratta infatti di uno dei luoghi emblematici dove trascorrere il Capodanno e dare il benvenuto al 2025 in città.