Cina, uccide compagno classe: adolescente condannato all’ergastolo

Un tribunale cinese ha deciso di condannare alla pena dell'ergastolo un ragazzo adolescente per l'omicidio di un compagno di classe, mettendo così fine ad un caso che in Cina ha alimentato un acceso dibattito nazionale sul trattamento dei minorenni delinquenti. Nel caso in questione, in particolare, sono stati tre i sospettati, tutti di età inferiore ai 14 anni al momento dell'omicidio, accusati di aver fatto bullismo nei confronti di un compagno di classe di 13 anni prima di ucciderlo in una serra abbandonata. Un adolescente, nello specifico, è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario, come riferito nelle scorse ore da un tribunale di Hebei, nella Cina settentrionale. Un altro giovanissimo è stato condannato a 12 anni di carcere, mentre il terzo imputato è stato condannato all'istruzione correzionale.

La legge cinese

A far scalpore, oltre alla giovane età dei tre “aguzzini” anche i macabri dettagli legati al caso. Gli assassini, infatti, avrebbero attaccato la vittima con una pala prima di seppellirne il corpo. Ma, come detto, ad attirare l'attenzione pubblica è stato il tema legato a come la legge cinese tratta i minorenni accusati di reati gravi. In questo senso, nel 2021, la Cina ha abbassato l’età della responsabilità penale da 14 a 12 anni per "casi speciali", tra cui proprio quello in cui si infligge la morte con "mezzi estremamente crudeli". Nel caso dell’Hebei l'accusa ha affermato nel suo verdetto che poiché' gli imputati avevano "più di 12 anni ma meno di 14 anni al momento del crimine, dovrebbero assumersi la responsabilità penale" in conformità con la legge cinese. Sottolineando che i mezzi dell'omicidio sono stati "particolarmente crudeli e che le circostanze erano particolarmente vili". Secondo la legge cinese, l'omicidio è punibile con la reclusione o la pena di morte.