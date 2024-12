Rissa in Parlamento a Taiwan, feriti tra i membri del Dpp e Kyomintang

I parlamentari del Partito Democratico Progressista del presidente si sono barricati in Aula nel tentativo di bloccare gli emendamenti dell'opposizione su una proposta di legge. Intanto, fuori dal parlamento migliaia di persone si sono radunate in segno di protesta contro gli stessi emendamenti

Rissa in Parlamento a Taiwan. C’è una legge che entrambi i partiti in causa ritengono essenziale per il sistema democratico dell’isola ma per la quale le due parti non riescono ad accordarsi. La discussione oggi è degenerata con i deputati che si sono azzuffati, spintonati e tirati addosso acqua. I parlamentari del Partito Democratico Progressista (Dpp) del presidente, Lai Ching-te, che formano un governo di minoranza, si sono barricati nell'aula parlamentare, sbarrando gli ingressi con sedie ammucchiate, nel tentativo di bloccare tre emendamenti presentati dall'opposizione del Kyomintang (Kmt), considerato "amichevole" con Pechino, e dell'alleato Partito del Popolo di Taiwan (Tpp) che stravolgerebbero il disegno di legge del Dpp, rendendo più difficile agli elettori estromettere funzionari eletti che si rivelassero inadeguati.