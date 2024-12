Naufragio al largo della Grecia, almeno 8 migranti morti

Politica

L’iniziativa del governo di aprire la struttura per i richiedenti asilo in Albania è al centro dall'ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24. Sull’accordo prevale il giudizio negativo, ma il 42% degli intervistati pensa che i magistrati abbiano agito per contrastare l’esecutivo. Riguardo ai Paesi di origine sicuri, secondo il 43% la decisione spetta all’Unione europea. Il 49% è in disaccordo con le critiche di Musk ai giudici: solo leghisti ed elettori di Fdi si trovano d’accordo