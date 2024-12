William e Kate, nel biglietto di Natale la foto dopo fine della chemio

Presentata sui social la cartolina di Natale dei principi del Galles. Quest'anno, per il tradizionale biglietto di auguri, l'erede al trono del Regno Unito e la moglie hanno scelto un'immagine che proviene dal toccante video con cui in settembre la principessa ha annunciato la fine delle cure per il cancro

Uno scatto particolarmente significativo è stato scelto quest'anno dal principe William e dalla principessa Kate per il tradizionale biglietto di auguri di Natale. L'immagine scelta infatti proviene dal toccante video dello scorso settembre in cui la moglie dell'erede al trono del Regno Unito annunciava la fine della chemioterapia dopo la diagnosi di cancro. "Dalle tenebre può nascere la luce" era il messaggio della principessa che nel video compariva in momenti intimi e familiari col marito William e i figli George, Charlotte e Louis.

Il ritorno di Kate sulla scena pubblica

Il biglietto arriva dopo che Kate nelle scorse settimane era ritornata gradualmente agli impegni pubblici, partecipando a una serie di importanti appuntamenti, come il tradizionale concerto dei Christmas carols (i canti di Natale) nell'abbazia di Westminster. In quell'occasione aveva inviato un toccante messaggio a cuore aperto agli invitati sottolineando come il periodo di Natale rappresenti "un momento importante" ed evocandone il senso, alla luce della sua angosciante esperienza di quest'anno, come fonte d'incoraggiamento a far prevalere "l'amore sulla paura" anche "nei momenti più bui". In precedenza, aveva partecipato, per la prima volta dopo la fine della chemioterapia, a una visita di Stato a Londra, quella dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, emiro del Qatar.